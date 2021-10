Real Madrid e City buscam reação, e PSG joga sem Neymar na Liga dos Campeões

Os gigantes Real Madrid e Manchester City vão entrar em campo nesta terça-feira em busca da reação na fase de grupos da Liga dos Campeões. A dupla jogará fora de casa para tentar se recuperar de dolorosas derrotas na rodada passada. Já o Paris Saint-Germain, desfalcado de Neymar, e o Liverpool querem confirmar o domínio em suas chaves.

Com os brasileiros Vinicius Junior, Casemiro e Éder Militão entre os titulares, o Real vai enfrentar o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, às 16 horas (de Brasília) com o objetivo de deixar para trás a inesperada derrota para o modesto FC Sheriff, da Moldávia, pelo Grupo D. O revés, por 2 a 1, aconteceu no tradicional estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola.

Para recuperar estes pontos perdidos em casa, o Real terá a difícil missão de visitar o Shakhtar, um rival indigesto na temporada passada. Os dois times se enfrentaram duas vezes também na fase de grupos e a equipe ucraniana venceu as duas partidas, o que quase comprometeu a classificação dos espanhóis para o mata-mata.

Com diversos desfalques, como Gareth Bale, Isco e Hazard, o Real vive momento pouco favorável na temporada. Vem de outros dois tropeços, ambos pelo Campeonato Espanhol. E, se bobear diante do Shakhtar, fará o clássico com o Barcelona, no domingo, sob pressão. Já o líder da chave, FC Sheriff, vai visitar a Inter de Milão. O campeão italiano ainda não venceu, após dois jogos no grupo.

O Manchester City também vem de derrota, embora seja para o Paris Saint-Germain, maior favorito no Grupo A. Após a derrota por 2 a 0, fora de casa, os comandados de Pep Guardiola enfrentam o equilibrado Club Brugge, na Bélgica. Os belgas já empataram com o PSG e venceram o RB Leipzig. E dividem a liderança da chave com os franceses, com os mesmos quatro pontos.

No primeiro confronto da história com o Club Brugge, às 13h45, o City deve ter o trio formado por Fernandinho, Ederson e Gabriel Jesus, os dois últimos após defenderem a seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Pouco depois, às 16h, o PSG apostará mais uma vez em Messi e Mbappé ao receber o RB Leipzig no Parque dos Príncipes, em Paris. Neymar, desfalque na última rodada do Campeonato Francês, está fora por conta de dores musculares. Mas a lista de desfalques vai além. Tem Di María, Sergio Ramos, que ainda não estreou, e Paredes. Icardi é dúvida por problemas pessoais.

Pelo Grupo B, o Liverpool tenta confirmar o bom momento num jogo com gosto de revanche. Contra o Atlético de Madrid, fora de casa, o time inglês vai tentar se vingar da dura eliminação sofrida para o rival espanhol nas oitavas de final da temporada retrasada, em março do ano passado. O revés por 3 a 2 acabou com uma série invicta de 42 jogos dos ingleses no Anfield, desde setembro de 2018.

O técnico Jürgen Klopp terá os retornos de Alisson e Fabinho, que defenderam a seleção brasileira e viajaram direto para Madri, local do jogo, para evitar a necessidade de quarentena no retorno à Inglaterra. Com vitórias sobre Milan e Porto, o time inglês lidera a chave, com seis pontos. O time de Milão e o Porto vão se enfrentar em solo português .

O Grupo C terá em campo Haaland, eleito o melhor atacante da última Liga dos Campeões. O artilheiro é a maior arma do Borussia Dortmund contra o Ajax, de David Neres e Antony, destaque das últimas partidas da seleção - a dupla deve começar a partida no banco de reservas. A outra partida da chave terá Besiktas e Sporting.