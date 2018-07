Real Madrid e Corinthians abrem Mundial Sub-18 Real Madrid e Corinthians abrem neste domingo em Madri o sexto Mundial de Clubes Sub-18 de Futebol, que reunirá na capital espanhola outras equipes importantes, como Boca Juniors, Atlético de Madri, Valencia, Manchester City e o Lazio. A partida de abertura será disputada em Pozuelo de Alarcón. No mesmo horário, em Torrejón de Ardoz, ocorrerá outro jogo entre Rayo Vallecano e Valência. Participam também do torneio Getafe, Chivas (do México) e Mamelodi Sundowns (África do Sul) além de uma equipe sul-coreana.