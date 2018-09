Real Madrid é dominado e leva 3 a 0 do Sevilla no Espanhol

O Real Madrid conheceu nesta quarta-feira sua primeira derrota nesta edição do Campeonato Espanhol. Totalmente dominado pelo Sevilla, principalmente no primeiro tempo, o time da capital foi facilmente batido por 3 a 0, fora de casa, e perdeu a chance de assumir a liderança da competição.

Depois de quatro vitórias e um empate, esta foi a primeira derrota do Real, que parou nos 13 pontos. A equipe precisava apenas arrancar uma igualdade contra o Sevilla para chegar à ponta, que, no entanto, segue nas mãos do Barcelona. O time catalão tem os mesmo 13 pontos do rival, mas com vantagem no saldo de gols: 10 a 6.

Mesmo com seus principais destaques em campo, o Real viu o Sevilla começar dominando. O time da casa já havia levado perigo em duas oportunidades quando abriu o placar aos 16 minutos, em falha de Marcelo. O brasileiro errou o passe na defesa, depois cochilou na marcação e permitiu que Jesús Navas fosse lançado em velocidade antes de tocar para André Silva marcar.

Em grande dia, o atacante português voltou a aparecer quatro minutos mais tarde para ampliar. Em rápido contra-ataque, Navas mais uma vez arrancou pela direita e encheu o pé. Courtois espalmou e a sobra ficou com André Silva, que bateu para o gol vazio.

Sem qualquer resposta, o Real seguia dominado e levaria o terceiro aos 38 minutos. Após escanteio da esquerda, Franco Vázquez recolocou a bola na área e Ben Yedder finalizou para a rede. No segundo tempo, o time madrilenho ainda tentou reagir, mas o Sevilla se fechou bem e garantiu o triunfo.

Com o resultado, o Real Madrid vai pressionado para o clássico diante do Atlético de Madrid, sábado, no Santiago Bernabéu. Também no sábado, o Sevilla, quarto colocado, com 10 pontos, visita o Eibar.

Em outra partida do dia pelo Espanhol, o Valencia recebeu o Celta de Vigo e não passou de um empate por 1 a 1. Batshuayi abriu o placar para os donos da casa na primeira etapa, mas Iago Aspas selou a igualdade. O Valencia foi a apenas cinco pontos, em 15.º, enquanto o Celta chegou a nove, em sétimo.