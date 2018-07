Real Madrid é excluído da Copa do Rei por escalação irregular

O Real Madrid foi oficialmente excluído da Copa do Rei por ter escalado de forma irregular um jogador na partida diante do Cádiz, na última quarta-feira, ainda pelo duelo de ida da fase anterior às oitavas de final da competição nacional. A eliminação da equipe merengue foi anunciada nesta sexta por Francisco Rubio, juiz de competições da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

O meia Denis Cheryshev foi colocado em campo pelo técnico Rafa Benítez, mas não poderia ter atuado pelo fato de que deveria cumprir suspensão de uma partida, ainda pela sequência de três cartões amarelos que recebeu pelo Villarreal na edição passada da Copa do Rei.

O jogador russo ainda não havia cumprido a pena com a camisa do Villarreal e por isso deveria ter ficado fora deste confronto com o Cádiz, contra o qual fez um gol na última quarta na vitória por 3 a 1, fora de casa, pelo confronto de ida do mata-mata.

Já desde a última quarta-feira, a exclusão do Real Madrid da Copa do Rei já vinha sendo tida como certa. Isso pelo fato de que existe um documento da RFEF que mostrava a impossibilidade de escalação do russo, que foi substituído por Rafa Benítez no decorrer do confronto.

A RFEF, entretanto, só levaria em consideração a suspensão de Cheryshev se o Cádiz denunciasse a escalação irregular do jogador, o que acabou acontecendo na última quinta-feira. O Real, porém, ainda poderá recorrer ao Comitê de Apelações da entidade que controla o futebol nacional para tentar reverter a decisão e assim seguir na competição.

Após ter conhecimento desta informação durante o jogo com o Real, a torcida do Cádiz começou a cantar que Cheryshev não poderia estar jogando. Rafa Benítez recebeu essa notícia apenas quando o segundo tempo começou e, pouco depois, sacou o russo.

No ano passado, por situação idêntica, o Osasuna foi excluído da Copa do Rei. À época, o clube escalou irregularmente o jogador Unaí.

Na última quinta-feira, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, disse que a pena de exclusão da Copa do Real não era aplicável ao clube porque Cheryshev não havia sido notificado pessoalmente sobre a suspensão, que ocorreu quando o jogador estava emprestado ao Villarreal.