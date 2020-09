Gigantes Real Madrid e Liverpool brigam pela contratação de Mbappé para 2021

Apesar de a temporada na Europa ter começado há duas semanas, o destino do atacante Mbappé, companheiro de Neymar no Paris Saint-Germain, já virou assunto em países como Espanha e Inglaterra. O jornal francês L'Equipe informou na edição desta terça-feira que o jogador avalia a possibilidade de uma transferência para Real Madrid ou Liverpool.

A publicação informa ainda que existe discussões no clube de Paris para a renovação do contrato do atleta, e não descarta que ele seja convencido de permanecer. Mbappé tem vínculo até junho de 2022. A negociação para ampliar o acordo, no entanto, está estagnada e parece pouco provável neste momento. O jogador já manifestou sua vontade de mudar de ares.

O Real Madrid é o maior interessado em contratar Mbappé. O jogador sempre sonhou em defender o time espanhol e, segundo o L'Equipe, só não foi para lá em 2017 porque entendia ser cedo. A passagem pelo PSG era uma das etapas do plano de carreira do francês após surgiu como fenômeno no Monaco.

O trunfo da equipe de Madri para levar Mbappé atende pelo nome de Zidane, compatriota do atacante do PSG. Além disso, o Real Madrid tem dinheiro suficiente para investir na contratação. O francês está avaliado em 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão), segundo o site transfermarkt, especializado em mercado.

O Liverpool corre por fora nesta disputa. Assim como o Real Madrid, o interesse é antigo. Em 2016, o técnico Jurgen Klopp tentou levá-lo para o futebol inglês. Os dirigentes da equipe tiveram até um encontro com Mbappé naquela época, mas o francês preferiu ir para o PSG.

Em sua quarta temporada pela equipe da capital francesa, Mbappé busca conquistar o título da Liga dos Campeões pela primeira vez. Até agora são oito taças, sendo três do Campeonato Francês. Ele tem 91 gols em 125 jogos.