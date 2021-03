Real Madrid e Manchester City defendem vantagem por vaga nas quartas de final

Vencedores nos jogos de ida, Real Madrid e Manchester City voltam a campo nesta terça-feira, a partir das 17 horas (de Brasília), com a meta de defender a vantagem conquistada e assegurar a passagem às quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. O time espanhol receberá a Atalanta após triunfar por 1 a 0 na Itália, enquanto o clube inglês voltará a encarar o Borussia Mönchengladbach em Budapeste, em função das restrições impostas pela pandemia, depois de também ganhar lá, por 2 a 0.

O Real Madrid vai atuar com um time que tem se fortalecido nas últimas semanas e esvaziado o departamento médico, que chegou a ter dez jogadores. O centroavante Karim Benzema voltará a atuar na competição, depois de se recuperar de uma contusão e tendo marcado três gols nos últimos dois jogos, incluindo os do triunfo por 2 a 1 sobre o Elche, no último sábado.

Leia Também Guardiola descarta possibilidade de Manchester City ganhar os quatro títulos na temporada

Foi também nesse compromisso que o zagueiro Sergio Ramos fez a sua volta ao time. E o lateral-esquerdo Marcelo também volta a ficar à disposição do técnico Zinedine Zidane após receber alta médica. "Nós temos de partir do zero. Vencemos o primeiro jogo, mas o segundo será muito difícil. Vamos ter de produzir muito mais desta vez para conseguir a classificação. Não podemos pensar no que fizemos na Itália", afirmou o treinador francês.

Uma ausência, por uma nova lesão, é a do belga Hazard. Além disso, o volante Casemiro, suspenso, também não atuará no Estádio Alfredo Di Stefano. De qualquer forma, os retornos dão opções a Zidane, que tem testado variações táticas, como a escalação de um time no 3-5-2, algo que aconteceu diante do Elche. E agora tentará evitar a queda nas oitavas de final, como aconteceu nas últimas duas temporadas.

A presença dos experientes jogadores é importante para o Real Madrid evitar uma surpresa diante da Atalanta. O time italiano, afinal, venceu todas as partidas que disputou como visitante nesta edição da Liga dos Campeões, incluindo um triunfo por 2 a 0 sobre o Liverpool no Anfield Road, um resultado que classificaria a equipe de Bérgamo caso se repita nesta terça-feira.

O técnico Gian Piero Gasperini tem quase todo o elenco à disposição, mas o zagueiro Remo Freuler, expulso no jogo de ida, está fora. E a Atalanta vem em boa fase, com três vitórias nos quatro compromissos que disputou após o confronto de ida. Quer ampliá-la para atingir as quartas de final da Liga dos Campeões pela segunda temporada consecutiva.

CITY x MÖNCHENGLADBACH

A situação é bem diferente na série entre Manchester City e Borussia Mönchengladbach. Afinal, além de estar em desvantagem pela derrota por 2 a 0 no confronto de ida, o time perdeu os seis jogos que disputou desde que o técnico Marco Rose anunciou, em 15 de fevereiro, que vai assumir o Borussia Dortmund na próxima temporada. Assim, o Mönchengladbach despencou para o décimo lugar no Campeonato Alemão. Mas ao menos deverá ter os reforços do zagueiro Ramy Bensebaini e do meio-campista Christoph Kramer, que estão recuperados de lesões.

Assim como o duelo de ida, esse também será realizado em Budapeste, na Arena Puskàs, por causa das restrições de viagens para a Grã-Bretanha. E o City, com 14 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Inglês, pode se concentrar na busca pelo inédito título da Liga dos Campeões.

Além disso, está na decisão da Copa da Liga e nas quartas de final da Copa da Inglaterra, tendo vencido 23 dos últimos 24 jogos - só perdeu um clássico para o rival Manchester United. O técnico Pep Guardiola, porém, se recusou a comentar a possibilidade de conquistar todas essas competições. "Nunca aconteceu de um time ganhar os quatro títulos em uma temporada e eu acho que não vai acontecer nesta temporada", comentou.