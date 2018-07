Real Madrid e Manchester United empatam em amistoso nos EUA

Em um amistoso que daqui 15 dias valerá o título da Supercopa da Europa - no dia 8 de agosto, na Macedônia -, Real Madrid e Manchester United empataram por 1 a 1, neste domingo, em Los Angeles, em jogo válido pela International Champions Club, torneio de pré-temporada de vários clubes da Europa pelos Estados Unidos, China e Austrália.

O volante brasileiro Casemiro foi o nome do jogo. Começou a partida no banco de reservas, entrou no segundo tempo, quando o Manchester United já vencia por 1 a 0 - gol de Lingard, aos 45 minutos da primeira etapa -, e marcou o gol de empate em uma cobrança de pênalti. Com o empate, o duelo teve uma decisão por pênaltis, de acordo com o regulamento da competição, e nela Casemirto errou a sua batida, chutando no travessão, ajudando os ingleses a vencer por 2 a 1.

O curioso nesta disputa por pênaltis é que sete das 10 cobranças foram desperdiçadas. Pelo Manchester United, os únicos que acertaram foram o meia armênio Mkhitaryan e o ala esquerdo holandês Blind. No lado do Real Madrid, apenas o reserva Quezada converteu.

O Real Madrid foi a campo com força quase máxima: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Nacho e Marcelo; Kroos, Modric e Isco; Lucas Vazquez, Benzema e Bale. Na volta do intervalo, o técnico francês Zinedine Zidane mudou o time todo e apenas Casemiro, dos considerados titulares, esteve na segunda etapa. O atacante português Cristiano Ronaldo, de férias, ainda não se reapresentou ao grupo nos Estados Unidos.

Já o Manchester United entrou com um time misto: Romero; Fosu-Mensah, Bailly, Jones e Darmian; Carrick, Fellaini, Andreas Pereira e Martial; Ligard e Rashford. Só que o técnico português José Mourinho, a exemplo de Zidane, mudou o time quase todo no segundo tempo ao colocar suas principais forças, entre elas David de Gea, Lindelöf, Pogba, Lukaku, Blind, Ander Herrera e Mkhitaryan. Apenas Fellaini e Martial jogaram os 90 minutos.