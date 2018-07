Real Madrid e Mourinho acumulam problemas em semana crítica

MADRI - Em vez de comemorar sua classificação para a semifinal da Copa do Rei, nesta semana, o Real Madrid está contabilizando os prejuízos de dias turbulentos, que podem acabar por complicar toda a temporada.

Depois de eliminar o Valencia, o Real lutará por uma vaga na final contra o atual campeão da Copa do Rei, o Barcelona, que desclassificou o Málaga num emocionante confronto.

No Campeonato Espanhol, o Barça acumula 15 pontos de vantagem na liderança, e o técnico do Real, José Mourinho, já sinalizou que não vê mais chances de levar o título para a capital espanhola.

Por isso, Mourinho priorizou a Copa do Rei e a Liga dos Campeões, e precisa negociar aquela que pode ser uma semana decisiva para a temporada do time e para o seu futuro no clube, no começo de março.

O Real recebe o Barça na quarta-feira pelo jogo de ida da semifinal, decidindo a vaga no final de fevereiro no Camp Nou. Logo no fim de semana seguinte, os dois times duelam novamente pelo Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabeu.

"Uma nova tempestade de clássicos: três em um mês", observou o jornal esportivo AS, na sexta-feira, lembrando dos quatro confrontos travados pelos arquirrivais num intervalo de 18 dias de abril e maio de 2011.

Após dois anos e meio à frente do time, o futuro de Mourinho no Real está na berlinda mais do que nunca, e ele entra num crítico período de cinco semanas com problemas se acumulando.

O goleiro titular, Iker Casillas, sofreu uma fratura na mão esquerda contra o Valencia, nesta semana, e a imprensa disse que ele ficará afastado durante oito semanas. Caso seja necessário, o clube tem até o final de janeiro para contratar um novo goleiro.

O time também enfrentará o Barcelona desfalcado do lateral Angel di Maria e dos zagueiros Sérgio Ramos e Fábio Coentrão, todos suspensos. Pepe, parceiro de Ramos na zaga, ainda não se recuperou de uma cirurgia no tornozelo.

E, piorando as coisas, o Real não conseguiu ainda desfazer os persistentes rumores midiáticos sobre um ambiente ruim no seu vestiário.

Num fato excepcional, o presidente Florentino Pérez convocou uma entrevista coletiva na quinta-feira para desmentir uma reportagem que falava de uma rixa entre Mourinho e os capitães Casillas e Ramos.

Pérez, magnata da construção civil, chamou o jornal Marca de "mentiroso", enquanto Ramos e Casillas divulgaram nota manifestando apoio ao presidente e ao técnico. O Marca reiterou o teor da reportagem, dizendo ter em seu poder mensagens de texto que confirmam a briga.