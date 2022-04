Real Madrid e presidente da Colômbia lamentam morte de Rincón

A morte de Freddy Rincón causou comoções no mundo do futebol e na Colômbia nesta quinta-feira. Clubes, como o Real Madrid, e autoridades esportivas e políticas lamentaram o falecimento do colombiano de 55 anos, que não resistiu aos ferimentos causados por um acidente de carro na segunda.

"O Real Madrid, seu presidente e sua Junta Diretiva lamentam profundamente o falecimento de Freddy Rincón, jogador do Real Madrid entre 1995 e 1996. O Real Madrid quer expressar suas condolências e seu carinho e afeto a todos os seus familiares, a seus companheiros e técnicos, a seus clubes e todos os seus entes queridos", disse o clube espanhol, pelas redes sociais.

Rincón foi o primeiro jogador da Colômbia a defender as cores da equipe espanhola. Ele havia desembarcado no Real após se destacar tanto nas Eliminatórias quanto na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Mas não chegou a obter conquistas com a camisa do poderoso time madrilenho.

Antes de defender o Real, o colombiano também fez breve passagem pelo Napoli, que lamentou a perda. "No Napoli, nos unimos à dor do povo colombiano após o falecimento do querido Freddy Rincón. Nossos pensamentos estão com sua família e seus amigos neste momento difícil", publicou o clube italiano, nas redes sociais.

Os clubes brasileiros que contaram com o futebol de Rincón também lamentaram a morte. "O Santos FC lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador Freddy Rincón. A lenda colombiana defendeu o Peixão entre os anos de 2000 e 2001. Nossos sentimentos a todos os amigos e familiares do craque, que jamais será esquecido pela nação santista. Descanse em paz, Rincón!", disse o Santos, após manifestações semelhantes de Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro.

Presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez enviou condolências da entidade aos familiares do colombiano. "Lamento profundamente a partida de Freddy Rincón. Obrigado por deixar a sua marca no futebol sul-americano", afirmou o dirigente esportivo.

O mundo político também se manifestou sobre a morte. O presidente da Colômbia, Iván Duque, exaltou a trajetória do ex-jogador. "Freddy Rincón foi e sempre será um ídolo do futebol colombiano. Obrigado, Freddy, por toda a sua magia e força em campo, que nos inspirou e nos deixou momentos inesquecíveis. Minhas condolências a seus familiares e amigos", disse o mandatário colombiano.