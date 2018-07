Real Madrid e PSG farão amistoso de pré-temporada na Suécia

MADRI - Mesmo em meio à disputa do título da Copa dos Campeões, do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei, a diretoria do Real Madrid já pensa na temporada 2013/2014 e, nesta quarta-feira, anunciou que a equipe fará um amistoso de pré-temporada com o Paris Saint-Germain, na Suécia.

As duas equipes se enfrentarão no dia 27 de julho, no Estádio Ullevi, em Göteborg, com capacidade para 46 mil pessoas, mas que terá colocado oito mil assentos extras para o confronto. Os ingressos para a partida já começam a ser vendidos na próxima terça-feira.

Tanto Real Madrid quanto Paris Saint-Germain estão nas quartas de final da Copa dos Campeões e podem se enfrentar em uma eventual semifinal ou até na decisão do torneio. Para isso, o time francês precisa passar pelo Barcelona, enquanto os madrilenhos terão pela frente o Galatasaray.

Este será o quinto confronto da história entre Paris Saint-Germain e Real Madrid. Nos quatro anteriores, o time francês leva vantagem, com duas vitórias. Houve ainda um empate e uma vitória madrilenha.