Real Madrid elimina o Ajax da Liga dos Campeões; Lyon avança

Os visitantes abriram o marcador aos 14 minutos, quando um passe de Kaká deixou José Callejón em boas condições para marcar.

O Ajax, que necessitava de um empate e também tinha uma vantagem de sete gols sobre o Olympique de Lyon, teve dois gols no primeiro tempo, marcados por Nicolas Lodeiro e Vurnon Anita, anulados.

Pouco antes do intervalo, Gonzalo Higuaín ampliou e na segunda etapa Callejón ainda marcou o terceiro para o Real.

O Ajax terminou a fase de grupos empatado com o Olympique de Lyon, que ganhou de 7 x 1 do Dinamo Zagreb, mas os franceses levaram vantagem no saldo de gols e se classificaram, enquanto os holandeses disputarão a Liga Europa.

(Por Dave Thomson)