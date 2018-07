Real Madrid empata amistoso beneficente na Espanha

Além de poder ajudar as vítimas da vizinha Lorca, os torcedores de Murcia puderam ver todos os grandes astros do Real em ação nesta quarta-feira. Como o time de Madri já não tem mais pretensões na atual temporada - foi eliminado da Liga dos Campeões da Europa e ficou com o vice no Campeonato Espanhol -, o técnico português José Mourinho não poupou ninguém no amistoso.

Assim, o Real marcou seus gols com o atacante francês Benzema e o atacante português Cristiano Ronaldo. Para a seleção de Murcia, Meca fez um e o zagueiro português Pepe ainda contribuiu com um gol contra. Todos os gols saíram já no segundo tempo do amistoso.