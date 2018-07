Real Madrid empata com La Coruña e fica a 7 pontos do Barcelona LA CORUÑA - O Real Madrid empatou por 0 a 0 com La Coruña, fora de casa, neste sábado, e ficou mais distante da briga do título do Campeonato Espanhol. Com o resultado, a equipe agora está sete pontos atrás do Barcelona, que duas horas mais cedo bateu o Mallorca, também longe de seus domínios, por 3 a 0.