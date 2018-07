Real Madrid empata em Manchester, se classifica às oitavas e elimina o City

MANCHESTER - Campeão inglês e com investimento milionário para montar um time de estrelas, o Manchester City não passou da fase de grupos da Copa dos Campeões. Nesta quarta-feira, a equipe do técnico Roberto Mancini foi buscar um empate em 1 a 1 com o Real Madrid, em casa, resultado que significou a sua eliminação no Grupo D. Na outra partida da chave, goleada do Borussia Dortmund, por 4 a 1, sobre o Ajax, na Holanda.

Ao fim desta quinta rodada, Real e Borussia estão garantidos nas oitavas de final. O time alemão tem 11 pontos, contra 10 dos espanhóis. Ajax, com quatro, e City, com três, brigam para terminar no terceiro lugar e, com isso, conseguir uma vaga na Liga Europa como consolação. Na próxima rodada, daqui a duas semanas, o Ajax visita o Real e Borussia recebe o City.

Mesmo jogando fora de casa, o Real Madrid não demorou a abrir o placar. Aos 9 minutos, Di Maria cruzou na segunda trave e ninguém marcou Benzema, que apareceu livre para escorar para dentro do gol.

O City precisava vencer, mas era o Real que criava ótimas chances de marcar. Cristiano Ronaldo mesmo perdeu chance clara, quando tentou encobrir Hart. Nastasic tirou em cima da linha. O time da casa não queria ficar atrás e também desperdiçou chance incrível, com Agüero, a um metro da linha do gol.

O empate só veio aos 28 minutos do segundo tempo. Dzenko cruzou, Agüero recebeu na área e foi derrubado por Arbeloa. Vermelho para o espanhol e pênalti para o City. O argentino mesmo cobrou, deslocando Casillas e deixando tudo igual.

NA HOLANDA. Já o Borussia Dortmund garantiu a sua vaga na próxima fase com uma goleada sobre o Ajax, em Amsterdã, por 4 a 1, com um show do trio de ataque formado por Götze, Lewandowski e Reus. O time da casa só conseguiu descontar nos minutos finais.

O primeiro gol, aos 8 minutos, foi bem tramado por Götze, que fez jogada individual pela direita e tocou em profundidade para Reus fazer. No segundo, Götze recebeu lançamento na esquerda, entrou na área, fintou o marcador e bateu cruzado.

Ainda na primeira etapa, Lewandowski pegou rebote na área e fez o terceiro. O centroavante também fez o quarto, ainda fez o quarto, depois de receber livre na área o cruzamento de Götze. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Aos 41, Hoesen descontou num chute que desviou em Subotic e encobriu o goleiro Weidenfeller.

FICHA TÉCNICA DE CITY X REAL:

Gols: Benzema aos 10 do primeiro tempo e Aguero aos 28 do segundo tempo.

Manchester City: Joe Hart; Maicon, Kompany, Zabaleta e Kolarov (Javi Garcia); Nastasic, Touré, Nasri (Tevez) e David Silva; Agüero (Milner) e Dzeko. Técnico: Roberto Mancini.

Real Madrid: Casillas; Arbeloa, Pepe, Sergio Ramos e Fábio Coentrão; Xabi Alonso, Khedira, Modric (Callejón), Di María (Albiol) e Cristiano Ronaldo; Benzema (Varane). Técnico: José Mourinho.

________________________________________________

MINUTO A MINUTO

SEGUNDO TEMPO

50min - Fim de jogo. Manchester City 1 x 1 Real Madrid.

48min - Tevez não consegue dominar a bola na área e Casillas defende.

45min - Árbitro dá cinco minutos de acréscimo e o técnico José Mourinho vai à loucura.

40min - Apesar de estar com um jogador a mais, o Manchester City sofre com a marcação adversária.

36min - Cristiano Ronaldo se desespera com o árbitro do jogo, que não marca uma falta pedida por ele.

33min - Melhor no jogo, City busca a virada. Real vai se defendendo, com um jogador a menos.

28min - Gol do Manchester City. Aguero, de pênalti.

27min- Pênalti para o City. Arbeloa derruba Aguero na área, recebe o segundo cartão amarelo e é expulso.

20min - Cristiano Ronaldo puxa contra-ataque e chuta em cima de Joe Hart.

19min - O City por pouco não chega ao empate. Cruzamento pela direita e Aguero pega de primeira; Casillas faz difícil defesa.

16min - David Silva cobra falta e acerta Khedira, que cai no chão e é atendido pelos médicos.

15min - Tevez entra no lugar de Nasri.

11min - Cristiano Ronaldo arranca pela esquerda e cruza para Khedira, que cabecea mal, em cima de Joe Hart.

9min - Donos da casa chegam pela direita, mas novamente falta qualidade na hora de finalizar a jogada.

5min - City desperdiça boa chance de gol. Jogada bem trabalhada pela direita, mas Aguero adianta a bola no último lance.

2min - Com Javi García no lugar de Kolarov, City tenta seu empate para não ser eliminado. Time começa melhor o segundo tempo e Aguero, de cabeça, manda a bola para fora.

A bola rola para a etapa final.

PRIMEIRO TEMPO

45min - Fim do primeiro tempo, com vitória parcial do Real Madrid por 1 a 0.

43min - Benzema arrisca de longe e bola vai pra fora.

39min - Apesar de já não atacar tanto quanto antes, Real ainda é um pouco melhor do que o adversário.

33min - Kolarov tenta seu gol de falta, mas erra o alvo.

31min - A finalização tem sido um dos principais problemas do City, além da falta de tranquilidade ao chegar no ataque.

29min - Por falta em Cristiano Ronaldo, Touré leva o cartão amarelo.

27min - Maicon tem boa chance do empate, mas finaliza mal e a bola sai pelo lado direito de Casillas.

23min -Khedira perde gol incrível. O atacante passa fácil pelos zagueiros e só para no goleiro Joe Hart.

21min - Na primeira finalização do City, Casillas defende chute de Agüero.

19min - O Manchester toca a bola no meio de campo, mas falha na hora de finzalizar. Já o Real sai rápido pro contra-ataque e tem chegado sempre com perigo.

15min - Lance inacreditável do Real. Cristiano Ronaldo aparece sozinho, joga por cima de Joe Hart e Kompany tira em cima da linha. Na sequência, o português não consegue seu gol.

14min - Jogada parecida do Real. Cristiano Ronaldo cruza pela esquerda e Khedira manda a bola pra fora, agora de cabeça.

13min - Mais uma chegada do Real Madrid e Khedira quase faz o segundo gol do time espanhol.

10min - GOL DO REAL MADRID. Cruzamento de Di Maria e Benzema, sozinho na área, não teve dificuldades para fazer 1 a 0.

8min - Benzema recebe bola pela direita, na entrada da área, mas não consegue passar pelo adversário e perde a bola. Real começa a tocar bem no meio de campo.

7min - Coentrão faz boa jogada pela esquerda, mas erra o cruzamento.

5min - Kolarov cobra falta na área e Casillas afasta.

4min - Os donos da casa começam a partida partindo pra cima do adversário. O Real, no entanto, também tenta suas arrancadas.

Começa o jogo em Manchester.