Real Madrid empata fora e vê rival abrir distância na luta pelo vice no Espanhol

Em um final de temporada melancólico, o Real Madrid tropeçou mais uma vez. Nesta segunda-feira, um dia da semana pouco comum para jogos da equipe, os agora comandandos pelo técnico francês Zinedine Zidane ficaram no empate por 1 a 1 contra o Leganés, fora de casa, nos arredores de Madri, no duelo que encerrou a 32.ª rodada do Campeonato Espanhol. Saiu perdendo no primeiro tempo, mas obteve a igualdade com o centroavante Karim Benzema na segunda etapa.

Já eliminado da Liga dos Campeões da Europa - onde defendia o tricampeonato - e da Copa do Rei, o Real Madrid só tem compromissos pelo Campeonato Espanhol até o final desta temporada. Mas nem o título está disputando, já que o Barcelona está 13 pontos à frente (74 a 61), muito perto da conquista nacional. A briga é com o Atlético de Madrid pelo segundo lugar. No último sábado, o rival da capital bateu o Celta e abriu quatro pontos de vantagem.

Em campo, o primeiro tempo foi muito monótono. O Leganés se fechou em sua defesa, na tentativa de acertar algum contra-ataque, e o Real Madrid não teve força alguma para furar a retranca adversária. Aos 43 minutos, o zagueiro francês Varane assustou em um chute defendido pelo goleiro Cuéllar, mas os mandantes se deram melhor ao abrirem o placar pouco depois com o argentino Jonathan Silva.

Na volta do intervalo, o Real Madrid jogou com uma postura mais ofensiva e a vantagem do Leganés não durou muito. Logo aos cinco minutos, Benzema teve grande oportunidade na entrada da área e chutou forte. Cuéllar fez boa defesa, mas deu rebote, que foi do próprio centroavante francês para empatar o jogo.

O gol de empate na partida parece ter acordado os times, que tiveram boas oportunidades na segunda etapa. O Real Madrid assustou a meta defendida por Cuéllar em chutes de Benzema e do lateral-esquerdo brasileiro Marcelo. Do outro lado, o Leganés até conseguiu marcar de novo, mas o atacante marroquino En-Nesyri estava impedido na hora do arremate.

Os dois times terão agora a semana livre para se prepararem para a 33.ª rodada do Campeonato Espanhol. Ambos jogarão neste domingo, sendo que o Real Madrid entrará em campo mais cedo, aos 11h15 (de Brasília), contra o Athletic Bilbao, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Na sequência, às 13h30, o Leganés - que caiu para a 12.ª colocação, com 41 pontos - enfrentará o Villarreal como visitante.