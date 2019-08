Real Madrid empresta jovem promessa japonesa Kubo ao Mallorca

O japonês Takefusa Kubo não será aproveitado em sua primeira temporada após chegar ao Real Madrid. Nesta quinta-feira, o gigante espanhol anunciou o empréstimo do atacante asiático para o Mallorca por um ano, o que o fará atuar na primeira divisão nacional.

Kubo, de apenas 18 anos, iria, inicialmente, atuar pelo time B do Real Madrid, dirigido pelo ex-jogador Raúl Gonzalez, que nesta temporada disputará a Segunda B, equivalente ao terceiro patamar da Espanha. Mas agora poderá se desenvolver entre os principais clubes do país.

O Real Madrid anunciou a contratação de Kubo em 14 de junho, vindo do FC Tokyo. Considerado um dos mais promissores jogadores do futebol japonês, fez parte do elenco que disputou a Copa América, no Brasil, logo após trocar de clube. Antes, também havia passado pelas divisões de base do Barcelona.

Na chegada ao Real Madrid, Kubo chegou a treinar com o elenco principal, sob o comando do técnico Zinedine Zidane, tendo disputado quatro amistosos durante a pré-temporada. Depois, porém, foi relegado ao clube B, tendo atuado duas vezes antes de ser emprestado.

No Mallorca, que conseguiu o acesso à elite espanhola na temporada, Kubo será comandado por Vicente Moreno. E o time estreou no campeonato nacional na semana passada com vitória sobre o Eibar por 2 a 1 - no domingo, atuará como mandante contra a Real Sociedad. Além disso, será o terceiro jogador japonês do elenco do time: os outros foram Yoshito Okubo (2005) e Akihiro Ienaga (2011).