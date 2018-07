Real Madrid empresta Lucas Silva para o Olympique de Marselha

O futuro do volante Lucas Silva enfim foi definido. Fora dos planos do Real Madrid, o jogador brasileiro foi emprestado nesta quinta-feira pelo clube espanhol para o Olympique de Marselha por um ano, para a temporada 2015/2016 do futebol europeu, informaram as duas equipes.

Após ser um dos destaques do Cruzeiro na conquista do bicampeonato brasileiro, Lucas Silva chegou ao Real Madrid em janeiro, com contrato até junho de 2020. O volante, porém, entrou em campo apenas nove vezes, sendo titular em quatro jogos da segunda metade da temporada europeia.

Ao término da temporada, o Real Madrid deu claras indicações de que Lucas Silva não estava mesmo nos planos ao contratar o croata Mateo Kovacic, que, inclusive assumiu a camisa de número 16, que era do ex-jogador do Cruzeiro.

Agora no Olympique de Marselha, Lucas Silva, de 22 anos, tentará readquirir ritmo de jogo, o que dificilmente conseguiria no Real Madrid. Antes dele, o gigante espanhol já havia liberado na atual janela de transferências o mexicano Javier Chicharito Hernández, o alemão Sami Khedira, o português Fabio Coentrão, além de Iker Casillas e Asier Illarramendi.