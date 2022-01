Real Madrid lidera disputa para tirar Endrick do Palmeiras, diz jornal espanhol

Principal destaque do Palmeiras na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante Endrick estampou a capa do jornal Marca nesta terça-feira, dia 25. Segundo o diário espanhol, o Real Madrid lidera a corrida pela contratação da joia de 15 anos do clube paulista.

O time madrilenho estaria disposto a pagar entre 20 e 25 milhões de euros fixos (de R$ 123 a R$ 154 milhões na cotação atual) pelo jovem. Os valores poderiam chegar entre 40 e 45 milhões de euros (de R$ 246 a R$ 277 milhões) com bônus envolvidos na transação. O clube se apoia em Vinicius Jr., que é agenciado pela mesma empresa que cuida de Endrick.

Leia Também Endrick quer assinar contrato com o Palmeiras mesmo com sondagens europeias

Um dos motivos para o Real Madrid surgir como o principal concorrente é a grave crise financeira vivida pelo Barcelona. O time da capital espanhola tem levado a melhor sobre o rival no mercado da bola. Depois de contratar Vini Jr. e Rodrygo, o Real prepara uma investida nas estrelas Haaland, do Borussia Dortmund, e Mbappé, do PSG.

A multa de Endrick em seu atual contrato de formação, segundo o jornal, é de 17 milhões de euros (R$ 110 milhões de reais). O atacante só poderá assinar seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras em julho, quando completa 16 anos. O clube palestrino possui artifícios para tentar proteger o jovem do assédio antes da assinatura do vínculo profissional.

Ainda de acordo com o Marca, além do Real Madrid, outros clubes também mantêm contato com os representantes da joia alviverde. Executivos de Barcelona, Milan, Bayern de Munique, PSG e Liverpool monitoram a situação do jogador, incluindo a possibilidade de reuniões com a família. Outras equipes mais modestas, como Ajax e Atalanta, já teriam desistido de uma investida devido à grande concorrência.

Apesar da pouca idade, Endrick já possui um currículo invejável. São 167 gols em 170 partidas pelo Palmeiras, sendo 68 deles em torneios oficiais. É o único na história a balançar as redes em jogos finais do Paulista sub-15, sub-17 e sub-20. Também é o jogador mais jovem a atuar pelo Palmeiras na Copinha.