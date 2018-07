Real Madrid espanta zebra e garante vaga nas oitavas da Copa do Rei

MADRI - O Real Madrid assegurou nesta quarta-feira uma vaga nas oitavas de final da Copa do Rei. Em casa, a equipe espantou a zebra diante do modesto Olimpic Xativa ao vencer por 2 a 0, mesmo com uma escalação repleta de reservas. Na primeira partida, os times haviam ficado apenas em um empate por 0 a 0.

O Olimpic, clube de 81 anos, é tão pequeno que em só nove ocasiões jogou a terceira divisão, que tem 80 clubes, divididos em quatro grupos. Seu lugar costuma ser mesmo a quarta divisão. Mesmo assim, deu trabalho para o Real na primeira partida, o que não aconteceu nesta quarta-feira.

Apesar de estar repleto de desfalques, sem nomes como Cristiano Ronaldo, Bale e Benzema, o Real conduziu a partida como quis e abriu o placar aos 21 minutos. Após bela troca de passes, Illarramendi recebeu e tocou na saída do goleiro para marcar. Aos 28, Di María cobrou pênalti, após toque de mão de Alcázar, a bola ainda tocou no goleiro, na trave, mas entrou.

Nas oitavas de final, o Real Madrid terá pela frente o Osasuna, que garantiu vaga na última terça-feira. A equipe de Pamplona empatou com o Málaga, em casa, por 1 a 1, e tirou proveito dos gols marcados fora de casa na primeira partida, que terminou 3 a 3, para avançar.

Quem também garantiu vaga nas oitavas nesta quarta foi o Racing Santander. Com um gol aos 45 minutos do segundo tempo, a equipe surpreendeu o Sevilla fora de casa e venceu por 2 a 0. O resultado reverteu a vantagem do adversário, que havia vencido por 1 a 0 na ida, mesmo em Santander. Miguélez e Kone marcaram nesta quarta.