Real Madrid estuda realizar a pré-temporada no Brasil O Real Madrid, time do português Cristiano Ronaldo e do brasileiro Kaká, está em negociações com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), para realizar a sua pré-temporada no Brasil no próximo mês de julho. O interesse partiu da própria equipe espanhola, que procurou o governo pernambucano na semana passada.