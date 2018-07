Real Madrid fará terceira oferta por Mbappé e pode bater recorde: R$ 500 milhões

Os campeões da Europa mal ergueram sua 12ª taça da Liga dos Campeões e já estão de olho na temporada 2017-2018. O Real Madrid está disposto a bater recordes e vai oferecer 135 milhões de euros (aproximadamente R$ 500 milhões) para trazer Mbappé, jovem de 18 anos do Mônaco, de acordo com a rádio Montecarlo.

Essa vai ser a terceira proposta do time de Zinedine Zidane, que já tentou comprar o jogador por 100 milhões de euros (R$ 370 mi) e por 115 milhões de euros (R$ 425 mi). Atualmente, a transferência mais cara da história do futebol foi a compra de Paul Pogba, da Juventus, pelo Manchester United. O negócio custou 105 milhões de euros (cerca de R$ 370,6 milhões em 2016) ao clube inglês.

Um possível impasse para a compra de Mbappé pode ser a vontade do jogador. De acordo com a rádio, pessoas ligadas ao atacante dizem que ele está feliz no futebol francês e quer garantir sua vaga na seleção francesa para a Copa do Mundo de 2018. Uma transferência para o Real Madrid, onde talvez não fosse titular, poderia pôr em risco seus planos para o ano que vem.

Juventus, Manchester United, Chelsea e Arsenal também demonstraram interesse em Mbappé. A ideia do Mônaco é tentar melhorar o contrato com o jogador e garantir sua permanência no clube pelo menos até 2020.

POSSÍVEIS SAÍDAS

Dentro da janela europeia de transferências, o Real Madrid quer definir nas próximas semanas o destino de pelo menos cinco de seus jogadores, de acordo com o jornal espanhol As.

O português Coentrão já tem acordo praticamente fechado com o Sporting e deve defender o time português a partir da próxima temporada.

James Rodriguez pode estar perto da Internazionale, que ofereceu 42 milhões de euros (R$ 155 mi) pelo colombiano. Manchester United e PSG também estão interessados.

Quem também vem despertando o interesse de PSG e da Inter de Milão é o zagueiro Pepe, que pode sair do Real Madrid depois de 10 temporadas no clube merengue. Nesta terça-feira, 6, ele chegou a se despedir da torcida em uma carta nas redes sociais.

A situação de Morata é um pouco diferente. Ele se diz feliz no clube e Zidane quer que ele continue contratado no Real. Porém, o espanhol já deu sinais de que quer mais protagonismo na equipe. Mirando a Copa do Mundo, Morata quer aparecer no time com mais frequência. Manchester United e Milan já mostraram interesse pelo atacante.