Real Madrid faz 6 a 1 no Galatasaray e estreia com goleada na Turquia

ISTAMBUL - O Real Madrid galáctico começou com o pé direito a sua 12ª tentativa seguida de conseguir a tão desejada "La Décima", o décimo título da Liga dos Campeões. Maior campeão do torneio, o time espanhol atropelou o Galatasaray, por 6 a 1, nesta terça-feira, na sua estreia na temporada 2013/2014 da competição. Cristiano Ronaldo fez três gols e já é o artilheiro.

Reforço que custou mais de 90 milhões de euros, Gareth Bale começou o jogo no banco de reservas, dando lugar a Di Maria - o galês ainda não está 100%, uma vez que não fez uma pré-temporada completa. Casillas, porém, foi titular na primeira vez na temporada. Mas o goleiro da seleção espanhola se machucou numa trombada com Sergio Ramos, logo no comecinho do jogo, e precisou dar lugar a Diego López, titular do time no Campeonato Espanhol.

O Galatasaray, empurrado pela sua fanática torcida, foi melhor no começo do jogo. Felipe Melo chegou a perder dois gols, mas foi o Real Madrid quem abriu o placar, aos 33 minutos, com Isco, que recebeu lançamento longo e fez seu quarto gol com a camisa madrilenha em cinco jogos.

Num erro de Felipe Melo, que cabeceou para trás no meio-campo, Benzema recebeu de Di Maria e fez o segundo. No terceiro, o argentino driblou o goleiro, cruzou, Isco ajeitou de cabeça e Cristiano Ronaldo fez. No quarto o português aproveitou rebote do goleiro e fez sem dificuldade. Benzema, após passe de Cristiano Ronaldo, marcou o quinto. O Galatasaray ainda descontou com Bulut antes de o craque português anotar o sexto e mais bonito gol do jogo. Na jogada, recebeu pela esquerda da área, pedalou, driblou dois zagueiros e bateu forte.

JUVENTUS

Pelo mesmo Grupo B, a única zebra do dia. Numa rodada em que todos os favoritos ganharam, a exceção foi a Juventus, que ficou apenas no 1 a 1 com o Copenhague, na Dinamarca. Os donos da casa abriram o placar com Jorgensen, após falta batida na área. Quagliarella empatou no segundo tempo, após assistência de Peluso.