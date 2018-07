Real Madrid fecha acordo para reformar Santiago Bernabéu por R$ 1,4 bilhão

Após enfim selar um acordo com a administração pública, o Real Madrid anunciou nesta terça-feira que vai adicionar um teto retrátil ao Santiago Bernabéu. O presidente do gigante espanhol, Florentino Perez, disse que o projeto de reforma custará 400 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,4 bilhão), com as obras previstas para começar no próximo ano.

O estádio renovado, que também vai ter uma nova fachada, tem previsão de conclusão para 2020. "Nós veremos uma transformação dramática do Santiago Bernabeu", disse Florentino. "Este estádio é um dos ícones emblemáticos da nossa cidade e queremos torná-lo um dos melhores estádios do mundo e o símbolo indiscutível da força da nossa capital".

O Real Madrid havia tentado remodelar o seu famoso estádio por várias vezes, mas projetos anteriores foram rejeitados por decisões municipais e judiciais. O novo acordo foi anunciado em um evento com a prefeita de Madri, Manuela Carmena.

"Com este acordo, vamos iniciar um processo de modernização e transformação que vai transformar o estádio em um ícone arquitetônico de vanguarda", disse o dirigente do Real. "Este estádio vai agir como um fortalecimento econômico e turístico e contribuirá para reforçar a imagem de nossa cidade".

O estádio originalmente inaugurado em 1947 vai manter a sua capacidade de mais de 80 mil espectadores, embora setores possam ser remodelados. Uma das suas características mais notáveis, as quatro torres de acesso, serão cobertas pela nova fachada.

Florentino Perez disse que o Santiago Bernabeu manterá seu nome, mas pode ganhar um naming right como estádios "em todos os lugares do mundo". O fundo de investimento International Petroleum Investment Company, de Abu Dabi, está ajudando a financiar a reforma.

Por causa do acordo com a cidade, o Real Madrid não vai ser autorizado a aumentar o tamanho total das estruturas já existentes, de modo que terá de reorganizar as construções atuais para ter condições de remodelar o estádio. Alguns espaços, inclusive, serão transferidos para a sede do time.

O plano inicial do clube era construir um hotel e um shopping junto ao estádio remodelado, algo que tinha provocado feroz oposição. O clube ainda terá condições de usar o novo espaço comercial, mas não como originalmente planejado.

Um dos estacionamentos do estádio será transformado em uma grande área pública, e a nova cobertura vai ajudar a reduzir o ruído na vizinhança. "Este acordo aconteceu para promover o projeto de modernização do estádio e para melhorar e ambiente urbano em torno do nosso amado Bernabéu", disse Carmena.

Em março, o rival Barcelona anunciou o seu próprio projeto de remodelação para o Camp Nou, aumentando a capacidade de 99.354 para 105 mil pessoas, após o fim das obras, em cerca de cinco anos. O estádio também terá uma nova cobertura, que abrangerá todos os setores.