Real Madrid ganha e mantém perseguição ao Barcelona no Espanhol

O Real Madrid entrou neste domingo em campo obrigado a vencer em Vigo, contra o Celta, depois da vitória do Barcelona no sábado sobre o Espanyol, por 2 a 0. E o time de Madri cumpriu bem sua obrigação, apesar da correria imposta pelos anfitriões, que empataram a partida por duas vezes antes de ceder a derrota por 4 a 2 neste domingo, no Estádio de Balaídos, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. O destaque da partida foi o mexicano Chicharito Hernández, que mais uma vez brilhou para garantir o triunfo de seu time com dois gols decisivos. Com mais cinco rodadas pela frente, o Real pulou para 79 pontos, confirmando a segunda colocação, com dois atrás do líder Barcelona.

Além de Chicharito, que teve uma semana especial depois de marcar o gol que classificou o clube para a semifinal da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, Kroos e James Rodríguez também balançaram as redes no triunfo, aos 16 e aos 43 minutos, respectivamente. O português Cristiano Ronaldo jogou apenas para servir seus companheiros. No primeiro tempo, chutou na trave e quase marcou um golaço de fora da área, mas participou do gol de Kroos, ao chutar para o alemão ficar com o rebote, e serviu James Rodrígues no gol do colombiano. O Celta empatou duas vezes o confronto com Nolito e Santi Mina, aos 9 e aos 28 minutos respectivamente, mas não resistiu ao ritmo forte dos visitantes. As duas equipes foram para o intervalo com a vantagem de 3 a 2 para o Real.

Após a volta dos vestiários, tanto Cristiano quanto o ataque do Real não foram tão efetivos, abrindo assim espaço para o Celta organizar suas jogadas ofensivas. Mas os anfitriões não aproveitaram a queda no ritmo do rival e viram Chicharito marcar seu segundo gol, aos 23, para dar números finais ao duelo. Os donos da casa só ameaçaram com Nolito, aos 43, que quase marcou o terceiro dos mandantes.

Os dois concorrentes ao título Espanhol voltam a campo no meio de semana. O Real recebe o Almería na quarta, enquanto o Barcelona encara o Getafe, também em casa, na terça-feira.

SEVILLA BATE RAYO E DORME NA LIGA DOS CAMPEÕES

Nos outros duelos do domingo pela 33ª rodada do Espanhol, o Sevilla cumpriu sua obrigação e venceu o Rayo Vallecano em casa por 2 a 0, gols de Iborra e Carrico. Com a vitória, a equipe passou momentaneamente o Valencia na tabela, já que os sevilhanos atingiram 66 pontos e alcançaram a quarta posição, com um ponto a mais do que os valencianos. O Valencia, por sua vez, fecha a 33ª rodada nesta segunda contra o Granada. O Rayo está em 11º, com 41 pontos.

Nos outros duelos, o Málaga empatou com o La Coruña por 1 a 1 e ficou mais longe de uma vaga na Liga Europa na próxima temporada. Amrabat abriu o marcador para o Málaga e Riera empatou para os visitantes. Agora, o Málaga está em sétimo com 47 pontos, seis a menos do que o Villarreal, último da zona de classificação para a Liga Europa. Em Almería, o time da casa venceu o Eibar por 2 a 0, com gols Thievy Bifouma e Verza, e saiu da zona da degola, com 31 pontos. O Eibar, também com 31 pontos, ocupa a 16ª posição, com melhor saldo de gols.