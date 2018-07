Real Madrid garante recompra do atacante Álvaro Morata

O técnico Zinedine Zidane tem mais uma boa opção ofensiva para o elenco do atual campeão europeu, o Real Madrid. O clube merengue decidiu resgatar os direitos federativos do atacante Álvaro Morata, que estava defendendo a Juventus e foi revelado no próprio Real Madrid. Um comunicado oficial confirmou a contratação na tarde desta terça-feira.

Quando foi vendido, no ano de 2014, Álvaro Morata recebeu uma cláusula no contrato com a Juventus que estabelecia o preço de recompra do Real Madrid, que atualmente está na casa dos 32 milhões de euros (mais de R$ 120 milhões). Na equipe de Turim, em duas temporadas, Álvaro foi bicampeão italiano e vice da Liga dos Campeões. Na ocasião, inclusive marcou o gol que eliminou o Real Madrid nas semifinais do torneio.

"O Real Madrid C. F. comunicou a Juventus FC da decisão de resgatar os direitos federativos do jogador Álvaro Morata, que se incorporará à primeira equipe na pré-temporada sob as ordens de Zinedine Zidane", diz o comunicado, publicado no site oficial dos merengues. Ainda na segunda-feira, representantes da Juventus já davam como certa a intenção do Real Madrid de readquirir o atacante.

Álvaro Morata está na disputa da Eurocopa 2016 pela seleção espanhola e já marcou dois gols em dois jogos no torneio. Ele ainda está atrás do galês Gareth Bale na artilharia, que tem três. Ao fim da competição, o atacante já deve começar a treinar no novo clube.