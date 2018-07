Real Madrid garante vitória após expulsão de Cristiano Ronaldo

O Real Madrid encontrou muitas dificuldades para assegurar a liderança do Campeonato Espanhol por mais uma rodada. Neste sábado, fora de casa, no Estádio Nuevo Arcángel, o time esteve longe de brilhar, perdeu Cristiano Ronaldo expulso, mas derrotou o Córdoba por 2 a 1, em partida válida pela 20ª rodada, com um gol marcado nos instantes finais.

O triunfo levou o Real Madrid aos 48 pontos, com quatro a mais do que o Barcelona, que entrará em campo ainda neste sábado para enfrentar o Elche, fora de casa. Já o Córdoba, na luta contra o rebaixamento, segue com 18 pontos, na 14ª colocação, mas pode perder algumas posições na sequência da rodada.

O Córdoba abriu o placar logo aos três minutos do primeiro tempo, quando o argelino Nabil Ghilas converteu cobrança de pênalti, assinalado após Sérgio Ramos colocar a mão na bola dentro da grande área. O Real, porém, empatou o duelo ainda na etapa inicial, ao 26 minutos, com o francês Karim Benzema, que finalizou para as redes após cobrança de escanteio e confusão na grande área.