Real Madrid goleia Athletic Bilbao e mantém liderança do Espanhol

Cristiano Ronaldo: 'Vamos ver se o Barcelona nos faz 8 gols'

Com três gols de Messi, Barcelona aplica 8 a 0 no Almería

O Real alcançou os 32 pontos e manteve a diferença de apenas um ponto para o rival Barcelona, que goleou o Almería por 8 a 0, mais cedo. O Athletic Bilbao é o nono colocado, com 16 pontos.

Empurrado pela torcida, o time da casa abriu o placar aos 19 minutos, em troca rápida de passes que resultou em gol de Higuaín. Cristiano Ronaldo marcou o segundo, em chute rasteiro da entrada da área, aos 30.

O terceiro só veio depois do intervalo. Di Maria sofreu falta dentro da área e o árbitro assinalou o pênalti. Na cobrança, o zagueiro Sérgio Ramos bateu firme no canto e aumentou a vantagem dos anfitriões, aos 12.

Cinco minutos depois, Cristiano Ronaldo contou com uma ajuda do goleiro do Athletic. Ele falhou feio ao não defender cobrança de falta do português no meio do gol. O atacante marcou seu terceiro gol em mais uma penalidade, nos instantes finais do jogo.

Agora o Real Madrid vai se preparar para o clássico espanhol, na próxima segunda-feira, na casa do rival Barcelona, no Camp Nou.