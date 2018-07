Real Madrid goleia Athletic Bilbao por 4 a 1 no Campeonato Espanhol

MADRI - O Real Madrid contou novamente com uma boa atuação de Cristiano Ronaldo para vencer no Campeonato Espanhol. Desta vez, a vítima foi o Athletic Bilbao, goleado neste domingo por 4 a 1, no Santiago Bernabéu. O atacante português foi um dos nomes da partida, marcando dois gols, ambos de pênalti.

A vitória manteve o Real com uma boa vantagem sobre o Barcelona, na liderança da competição: são 49 pontos contra 44 da equipe catalã. Já o Athletic termina a rodada na sétima posição, com 26 pontos.

Apesar do placar elástico, a equipe madrilenha não teve vida fácil neste domingo e saiu atrás no marcador. Em um belo contra-ataque, o Athletic marcou o primeiro com Llorente, que completou ótimo cruzamento de Iraola. O time de Bilbao ainda teve outras chances, mas quem chegou ao gol foi o Real. Após boa jogada com Cristiano Ronaldo e Benzema, o brasileiro Marcelo tocou na saída do goleiro para empatar.

No segundo tempo, o time da casa voltou melhor e conseguiu finalmente dominar a partida. Logo aos dois minutos, Kaká sofreu pênalti, que Cristiano Ronaldo bateu para virar o placar. Vinte minutos depois, novamente o português cobrou penalidade, dessa vez sofrida por Benzema, e aumentou a vantagem. Foi o 23º gol do artilheiro isolado do Espanhol - Messi chegou a 22 neste domingo.

Na frente no placar e com um jogador a mais - Marcos, do Athletic, foi expulso no pênalti sobre Benzema -, o Real passou a cadenciar o jogo e ainda conseguiu chegar ao quarto gol, com Callejón, aos 41 minutos.

Agora a equipe madrilenha volta o foco para o duelo diante do Barcelona, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Rei. No mesmo dia, o Athletic Bilbao joga fora de casa diante do Mallorca, pela mesma competição.

Ainda neste domingo, o Levante ficou no 0 a 0 com o lanterna Zaragoza. A equipe segue na quarta colocação, com 31 pontos, e perdeu a chance de encostar no Valencia, que tem 35. Já o Zaragoza está na última posição da tabela, com 12 pontos.