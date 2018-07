Real Madrid goleia e assume a liderança do Campeonato Espanhol

A liderança do Barcelona durou poucos minutos. Depois de vencer o então líder Valencia por 2 a 1, o time catalão foi superado na tabela pelo rival Real Madrid, que goleou o Malaga por 4 a 1, neste sábado, e assumiu a primeira colocação do Campeonato Espanhol. Cristiano Ronaldo e Higuain, com dois gols cada, garantiram a vitória da equipe merengue, fora de casa.

Com sua quinta vitória na competição, o Real manteve a invencibilidade e chegou aos 17 pontos, um a mais do que Barcelona e Valencia. O Malaga ocupa a 12.ª colocação, com sete pontos.

O grande destaque da partida deste sábado foi o atacante Cristiano Ronaldo, que participou dos quatro gols do Real. Aos 30 minutos, ele deu assistência na área para Higuain acertar de primeira e abrir o placar. Aos 45, o português aproveitou jogada de Özil e ampliou a vantagem dos visitantes.

No segundo tempo, Cristiano Ronaldo marcou o terceiro aos 6 minutos, em cobrança de pênalti, sofrida pelo meia alemão. O Malaga não se intimidou e, aos 9, descontou com Stadsgaard, de cabeça.

Mas a reação dos donos da casa não vingou. Aos 20 minutos, o Real garantiu a vitória ao anotar o quarto gol. Cristiano Ronaldo avançou pelo meio e deu belo passe para Higuain, sem marcação, definir o placar.