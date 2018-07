Real Madrid goleia e segue 8 pontos atrás do Barcelona

Agora com 26 pontos, em terceiro lugar, o Real Madrid vê o seu maior rival na ponta, com 34. Pelo menos, conseguiu diminuir para dois a desvantagem para o Atlético de Madrid, o segundo colocado, que joga neste domingo contra o Granada, fora de casa.

Em campo, uma situação inusitada em se tratando de Real Madrid. Dos cinco gols marcados, nenhum foi feito pelo atacante português Cristiano Ronaldo, o artilheiro do time no Campeonato Espanhol. No primeiro tempo, com muita facilidade, a equipe da casa fez 3 a 0 em 32 minutos - dois gols do francês Benzema e um do zagueiro Sergio Ramos. Gomez, aos 42, ainda descontou para o Athletic Bilbao (apenas o 12.º colocado, com 14 pontos).

Na segunda etapa, o Real Madrid continuou passeando em campo e conseguiu mais dois gols. Aos 11 minutos, o meia alemão Özil fez o seu. Aos 27, o também alemão Khedira completou a goleada.