Real Madrid goleia fora de casa e fica perto de vaga na Copa do Rei

Quatro dias depois de vencer o Barcelona no Santiago Bernabéu, o Real Madrid voltou a enfrentar um time da Catalunha nesta quarta-feira. O rival desta vez, porém, era bem mais modesto, o Cornellà, que joga a terceira divisão espanhola. Na casa do adversário, o Real jogou com um time reserva e venceu fácil, por 4 a 1, pela Copa do Rei.

Em um meio de semana que deveria ser de descanso para a maioria dos times espanhóis, o Real entrou em campo para antecipar jogo da Copa do Rei visando a viagem que o time terá que fazer para o Mundial de Clubes, em dezembro. Na volta, o Real pode até perder por dois gols.

Nesta quarta, os reservas do Real saíram na frente aos 6 minutos, com Varane, de cabeça. Aos 19, o atacante Óscar Muñoz fez lindo gol para o Cornellà. Ele girou sobre o marcador, protegendo a bola sem precisar tocar nela. Saiu na frente de Navas e encheu o pé.

Ainda no primeiro tempo, Varane fez outro, novamente de cabeça, após cobrança de escanteio. Na etapa final, Chicharito e Marcelo deixaram os gols deles, em ambos os casos aproveitando sobra na área.