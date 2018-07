Real Madrid goleia Getafe e adia título do Barcelona

O time merengue chegou aos 86 pontos, cinco a menos que o time catalão, faltando duas rodadas para o fim do campeonato. Se empatar na quarta, o Barcelona abrirá seis pontos de vantagem sobre o arquirrival, que poderia no máximo empatar na pontuação. O atual campeão ficaria, assim, com mais um troféu por levar vantagem no confronto direto, primeiro critério de desempate.

Com remotas chances de título, o Real poderá comemorar pelo menos a artilharia do campeonato. Cristiano Ronaldo balançou a rede por três vezes nesta terça e disparou na tabela, com 36 gols, diante de 31 do argentino Lionel Messi.

O português abriu o placar aos 24 minutos de jogo, de cabeça, após lindo cruzamento de Özil. O alemão repetiu a dose no segundo tempo e deu nova assistência para Cristiano Ronaldo marcar o segundo dele e do Real na partida, aos 12. Benzema anotou o terceiro aos 31. E o atacante português fechou o placar, nos acréscimos, em cobrança de pênalti.

Mais cedo, o Athletic Bilbao perdeu do La Coruña por 2 a 1, fora de casa, e estacionou na tabela. Em Málaga, o time anfitrião bateu o Sporting Gijon por 2 a 0, com gol do brasileiro Julio Baptista. Completando os jogos do dia, o Racing Santander fez a lição de casa e derrotou o Atlético de Madrid por 2 a 1.