Real Madrid goleia Getafe e sobe para 3.º no Campeonato Espanhol

MADRI - O Real Madrid cumpriu bem a sua tarefa neste domingo e manteve perseguição aos líderes Barcelona e Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol ao golear, neste domingo, o Getafe por 4 a 1, no Estádio Santiago Bernabéu, em partida válida pela terceira rodada. O português Cristiano Ronaldo foi o destaque da partida ao marcar dois gols.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 13 pontos e subiu para a terceira colocação, se aproveitando do tropeço do Villarreal, que empatou por 0 a 0 com o Celta de Vigo neste domingo, e ocupa o quarto lugar com 10 pontos. Barcelona e Atlético de Madrid estão nas duas primeiras posições, com 15 pontos e 100% de aproveitamento.

Havia a expectativa para que Gareth Bale disputasse neste domingo a sua primeira partida no Santiago Bernabéu pelo Real Madrid, mas isso não aconteceu porque o galês foi vetado, contundido, no vestiário. Mesmo assim, o time não teve dificuldades para conquistar a vitória.

A equipe, porém, levou um susto no começo do duelo. Logo aos quatro minutos, o Getafe abriu o placar com o gol marcado por Lafita, que finalizou e viu a bola desviar na defesa madrilenha, impedindo que Diego López realizasse a defesa.

O Real Madrid, porém, conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Aos 18 minutos, Di María cruzou para Cristiano Ronaldo. O português finalizou e o goleiro Moya deu o rebote. Pepe aproveitou e empurrou a bola para o gol. A virada foi através de pênalti convertido por Cristiano Ronaldo, aos 32 minutos, após Michel colocar a mão na bola dentro da grande área.

Na etapa final, o Real Madrid fez o seu terceiro gol aos 13 minutos, em jogada de velocidade, bem concluída por Isco. E Cristiano Ronaldo definiu a vitória do seu time ao marcar um golaço de letra, aos 47 minutos, após cruzamento de Khedira.

No outro jogo disputado neste domingo pela quinta rodada do Campeonato Espanhol, Bétis e Granada empataram por 0 a 0.