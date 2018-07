Real Madrid goleia Granada e abre seis pontos no Campeonato Espanhol

MADRI - O Real Madrid cumpriu a sua tarefa neste sábado e ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. No Santiago Bernabéu, a equipe dirigida por José Mourinho não encontrou qualquer dificuldade e goleou o Granada por 5 a 1, em partida válida pela 17ª rodada da competição.

Com o triunfo deste sábado, o Real Madrid chegou aos 53 pontos e colocou pressão sobre o Barcelona. O time catalão está em segundo lugar no Campeonato Espanhol, com 47 pontos, e não pode tropeçar no clássico local contra o Espanyol, neste domingo, para não se afastar do líder.

Atuando em casa, o Real Madrid teve o domínio da partida desde o início e abriu o placar aos 20 minutos. Cristiano Ronaldo passou para Ozil, que ajeitou para Benzema, chutar, sem chance de defesa para Roberto. Em seguida, porém, a equipe levou um susto. Aos 22 minutos, Mikel Rico empatou para o Granada, após completar cruzamento de cabeça.

Mas o Real Madrid ainda conseguiu confirmar a sua superioridade técnica para ir ao intervalo em vantagem. Aos 34 minutos, após Ozil cobrar escanteio, Sergio Ramos cabeceou para as redes.

Em vantagem, o Real Madrid voltou com tudo no segundo tempo e garantiu rapidamente o seu triunfo. No primeiro minuto, Marcelo avançou e passou para Higuaín, que finalizou cruzado para fazer 3 a 1.

O quarto gol do Real Madrid saiu aos quatro minutos e foi marcado por Benzema. Com os dois gols feitos diante do Granada, o francês se tornou o maior goleador francês da história da equipe em partidas oficiais, com 51 gols, contra 49 de Zinedine Zidane.

Com a vitória garantida, o Real Madrid diminuiu o ritmo, mas mesmo assim fez o seu quinto gol aos 44 minutos. Diarra cruzou para Cristiano Ronaldo, que finalizou no canto esquerdo da meta do Granada.