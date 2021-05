Real Madrid goleia Granada e acirra disputa pelo título espanhol com Atlético

O troféu da atual edição do Campeonato Espanhol dificilmente vai sair de Madri. Resta saber em qual galeria de conquistas ficará: a do líder Atlético de Madrid ou a do atual campeão Real Madrid. Os merengues golearam o Granada, nesta quinta-feira, fora de casa, por 4 a 1, e a diferença entre os rivais está em apenas dois pontos, com duas rodadas por jogar.

Após ceder o empate ao Levante, por 3 a 3, na terça-feira, o Barcelona ficou distante da briga, com quatro pontos de desvantagem. Mas ainda tem remotas chances, desde que vença as duas e os concorrentes não ganhem mais.

Querendo seu 35° título do Campeonato Espanhol, o Real Madrid tem de, ao menos, somar a mesma pontuação do Atlético, pois tem vantagem no confronto direto. Precisa vencer Athletic de Bilbao e Valencia e torcer para o Atlético tropeçar uma vez, contra Osasuna ou Valladolid.

Nesta quinta-feira, no estádio Nuevo Los Cármenes, casa do Granada, a obrigação era de vitória para não sair da briga. E os merengues foram logo abrindo vantagem com o croata Modric. No último minuto da primeira etapa, o brasileiro Rodrygo ampliou, levando uma ótima vantagem aos vestiários.

Querendo aprontar diante de outro grande, como havia feito dias atrás ao bater no Barcelona, o Granada diminuiu com Molina e sonhava com o empate. Em dois minutos, porém, a reação sucumbiu. Odriozola aproveitou o cruzamento para trás de Hazard e ampliou. Segundos depois, o goleiro falhou e Benzema definiu a importante goleada do Real, bem vivo na disputa pelo Espanhol.

São 80 pontos do Atlético, diante de 78 do Real e 76 do Barcelona. A taça pode ser definida no fim de semana, com uma rodada de antecedência. Nos outros jogos desta quinta-feira, o Real Valladolid levou 2 a 0 do Villarreal, em casa, e Eibar e Betis empataram por 1 a 1.