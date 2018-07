Real Madrid goleia Los Angeles Galaxy em amistoso

O brasileiro Kaká foi um dos principais jogadores da partida, ao mostrar bom preparo físico e dar assistência para o primeiro gol do Real. Callejon aproveitou o passe do brasileiro e abriu o placar, aos 31 minutos de jogo. Joselu marcou o segundo dos espanhóis antes do intervalo, aos 40.

No segundo tempo, José Mourinho mudou o time e fez nove alterações. Depois de testar alguns jovens jogadores na etapa inicial, o técnico mandou a campo os experientes Xabi Alonso, Raul Albiol, Benzema e Cristiano Ronaldo. O francês e o português marcaram os dois gols do Real na etapa.

O time contou ainda com a estreia do lateral-esquerdo Fábio Coentrão, contratado no início do mês. O Real disputará mais duas partidas nos Estados Unidos antes de retornar para a Espanha.

Também na noite de sábado, o Manchester City derrotou o América, do México, por 2 a 0, pelo mesmo torneio amistoso. Shaun Wright-Phillips e Ryan McGivern marcaram os gols ingleses.