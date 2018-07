Real Madrid goleia o Granada no Campeonato Espanhol

Benzema aumentou para 16 a sua contagem de gols em todas as competições desta temporada, abrindo o placar aos 19 minutos e marcando o parcial de 4 a 1 no segundo tempo. Logo depois, o francês se retirou do campo, mancando após uma lesão no tornozelo.

O Granada surpreendeu os presentes no Estádio Santiago Bernabéu ao fazer 1 a 1 com um gol de Mikel Rico, mas os gols do zagueiro Sergio Ramos, de Higuaín Gonzalo e do português Cristiano Ronaldo completaram a equipe da vitória "merengue".

O Real Madrid soma 43 pontos em 17 jogos, seis à frente do Barcelona, ?que é o segundo na tabela e que visita o Espanyol neste domingo, no clássico catalão.

Enquanto isso, o Levante permanece em quarto lugar na tabela, com 30 pontos, depois de fechar em zero a zero a partida em casa contra o Real Mallorca. O Osasuna, que fica em quinto lugar na classificação, também empatou em zero a zero com a Real Sociedad.

No outro jogo do dia, o Racing de Santander venceu por 1 a 0 o Real Zaragoza, na estreia do técnico Manolo Jiménez.

O zagueiro Bernardo cabeceou no fim do primeiro tempo o único gol do jogo, selando a sexta derrota consecutiva do lanterninha Zaragoza.

ESTREIA DE SIMEONE

No último duelo do dia, o Atlético Madrid, de Simeone, conseguiu um empate em zero a zero na sua visita a Málaga.

O Málaga, treinado pelo chileno Manuel Pellegrini, teve as melhores oportunidades de gol no primeiro tempo, mas os jogadores dirigidos por Simeone se equipararam no segundo tempo e puderam ficar com um valioso triunfo como visitante.

Com o empate, o Atlético Madrid fica com o décimo posto na tabela, com 20 pontos, enquanto o Málaga permanece no sexto lugar, com 25.

(Reportagem de Mark Elkington)