Real Madrid goleia o Osasuna por 5 a 1 e alivia pressão do Barcelona

O Real Madrid chegou neste sábado à impressionante marca de 100 gols marcados na atual edição do Campeonato Espanhol após apenas 30 partidas, o que gera uma média de 3,3 gols por jogo. Só neste sábado, em Pamplona, foram cinco na goleada por 5 a 1 sobre o Osasuna.

O resultado foi mais um passo importante para o Real Madrid quebrar a hegemonia do Barcelona e reconquistar o Campeonato Espanhol. Agora o time de José Mourinho tem nove pontos de folga sobre o seu maior rival, que joga mais tarde contra o Athletic de Bilbao. Ainda que o Barça diminua a distância para seis pontos e vença o clássico do dia 21 de abril, o Real seguiria na frente.

O Osasuna, que havia vencido o Barcelona em Pamplona no primeiro turno, não conseguiu mostrar o mesmo bom futebol contra o Real Madrid neste sábado. Por isso, segue estacionado no sexto lugar, com 43 pontos, ainda dentro da zona de classificação para a Liga Europa.

Sem querer correr riscos, o Real Madrid abriu o placar logo aos 6 minutos, quando Cristiano Ronaldo cruzou da esquerda e encontrou Benzema no segundo pau. O francês encheu o pé, bateu cruzado, e fez um belo gol.

O português não queria ficar atrás e também fez um golaço, o segundo do time, chutando de muito longe, colocando curva na bola e acertando o ângulo direito do gol defendido por Andrés Fernándes. Ainda no primeiro tempo, Higuain recebeu de Granero na área e deu um leve toque para encobrir o goleiro e fazer o terceiro.

De cabeça, Nino descontou para o Osasuna na volta do intervalo, mas Cristiano Ronaldo tornou a colocar as coisas nos eixos com um gol de falta, aos 24 minutos, contando com a sorte de a bola bater num zagueiro e enganar o goleiro. Assim, o português chegou a 37 gols no Campeonato Espanhol, dois a mais que Messi.

Para fechar a contagem, aos 31, Cristiano Ronaldo foi mais uma vez à linha de fundo pela esquerda, pedalou e cruzou na cabeça de Higuain, que fez o quinto do jogo e o centésimo do Real no Espanhol.

MAIS JOGOS - Antes, mais dois jogos pela 30.ª rodada. O Zaragoza foi até Gijón, venceu o Sporting por 2 a 1 e o ultrapassou na classificação, assumindo o 18.º lugar, com 28 pontos, cinco a mais que o rival. Também na briga contra a degola, o Granada venceu o lanterna Racing Santander por 1 a 0, foi a 34 pontos e se afastou das últimas posições.