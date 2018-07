Real Madrid goleia Ponferradina e avança na Copa do Rei

MADRI - Mesmo poupando seus principais jogadores e com um time cheio de reservas - nem o brasileiro Kaká foi relacionado pelo técnico José Mourinho -, o Real Madrid não teve problemas para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Rei. A classificação foi confirmada nesta terça-feira, com a goleada de 5 a 1 sobre o Ponferradina, que disputa apenas a terceira divisão do Campeonato Espanhol.

Atual campeão da Copa do Rei, o Real já tinha vencido o modesto Ponferradina no jogo de ida do confronto, quando fez 2 a 0, fora de casa, na semana passada. E confirmou a classificação nesta terça-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, com uma contundente goleada por 5 a 1. Agora, espera o sorteio marcado para sexta para conhecer o seu próximo adversário na competição.

No jogo desta terça-feira, Mourinho utilizou apenas três jogadores que costumam ser titulares do Real: o zagueiro Pepe, o meia Özil e o atacante Benzema. Mesmo assim, o time ganhou fácil no Santiago Bernabéu, com dois gols de Callejon, um de Varane, outro de Sahin e mais um de Joselu. Enquanto isso, Acorán descontou para o Ponferradina, que não teve forças para evitar a goleada.

Foi o último jogo do Real Madrid no ano. Além da vaga nas oitavas de final da Copa do Rei, o time de Mourinho conseguiu a melhor campanha da história da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, avançando com moral para o mata-mata, e lidera o Campeonato Espanhol. Mesmo com tudo isso, vem sendo ofuscado pelo rival Barcelona, para quem perdeu em casa no clássico de 10 de dezembro.

Ainda nesta terça-feira, o Espanyol ganhou do Celta por 4 a 2 e também garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Rei, assim como o Mallorca, que venceu o Sporting Gijón por 2 a 0. Nesta quarta, serão definidos mais 10 classificados na competição. Enquanto isso, o Barcelona só joga na quinta, quando tentará confirmar o favoritismo diante do Hospitalet, outro da terceira divisão.