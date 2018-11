Real Madrid goleia por 5 a 0 em estreia de Vinicius Junior na Liga dos Campeões

O Real Madrid goleou o Viktoria Plzen por 5 a 0, na República Checa, nesta quarta-feira, em um resultado que mantém a equipe espanhola na primeira colocação do Grupo G da Liga dos Campeões da Europa, após quatro rodadas disputadas. Opção no banco de reservas, o atacante brasileiro Vinicius Junior entrou em campo no segundo tempo e fez o primeiro jogo dele no torneio.

O primeiro gol saiu aos 19 minutos do primeiro tempo. O atacante francês Karim Benzema fez jogada individual pelo lado esquerdo da área, driblou um marcador e bateu de chapa, com o pé direito. Aos 22, Casemiro aproveitou batida de escanteio e subiu mais do que a marcação para finalizar de cabeça.

O Real Madrid diminuiu o ritmo depois de abrir 2 a 0, mas voltou a marcar ainda no primeiro tempo, de novo com Benzema, aos 36 minutos - o francês cabeceou para o gol após passe de cabeça feito por Gareth Bale. Aos 39, foi a vez de o galês marcar, com chute de canhota no contrapé do goleiro, após cruzamento que veio do lado esquerdo.

Com o jogo já morno no segundo tempo, Vinicius Junior entrou aos 16 minutos no lugar de Benzema. O atacante brasileiro puxou contra-ataque e deu o passe para o meio-campista alemão Toni Kroos, que recebeu pelo lado esquerdo da área e chutou de primeira a bola, que encobriu o goleiro checo Ales Hruska. A equipe de Madri se poupou no restante da partida, mas ainda teve um gol anulado e acertou um chute na trave nos minutos finais.

Com três vitórias em quatro jogos pelo Grupo G, o Real Madrid agora tem nove pontos, o mesmo número da Roma, segunda colocada. Neste momento, o time espanhol lidera por ter mais saldo de gols (8 a 6).

Ao Real Madrid basta uma vitória em dois jogos para se classificar. No próximo dia 27, os espanhóis vão enfrentar a Roma, fora de casa, e vão fechar participação no Grupo G contra o CSKA Moscou, em Madri, em 12 de dezembro. O Viktoria Plzen segue com um ponto ganho e ainda disputa o terceiro lugar com o time russo, posição que garante vaga no mata-mata da Liga Europa.