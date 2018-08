Real Madrid goleia, vence a segunda no Espanhol e divide a ponta com o Barcelona

Com gols de Sergio Ramos, Karim Benzema (duas vezes) e Gareth Bale, o Real Madrid goleou o Girona por 4 a 1, neste domingo, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time de Madri foi aos seis pontos e manteve a liderança junto com o rival Barcelona, que também tem 100% de aproveitamento neste início de competição.

Em campo, o Girona não se impressionou por enfrentar um dos grandes da Espanha e abriu o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Lozano fez boa jogada pela direita, invadiu a área, bateu firme e fez 1 a 0. Mas o Real Madrid contou com dois pênaltis e um artilheiro francês para conseguir a goleada. Ainda antes do intervalo, Sergio Ramos empatou. Na segunda etapa, Benzema fez dois (um em penalidade máxima) e Bale marcou um para definir a goleada.

Sem Cristiano Ronaldo, Benzema assume o papel de goleador do Real Madrid nesta temporada, agora com três gols - o francês também marcou na derrota para o Atlético de Madrid, pela Supercopa da Europa. Outro destaque da partida ficou por conta de Sergio Ramos, que bateu recorde ao se tornar o primeiro defensor a balançar as redes em 15 temporadas diferentes do Campeonato Espanhol. E assim superou Fernando Hierro, que defendeu a camisa do time durante 14 anos.

Pela terceira rodada do campeonato, o Girona volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Villarreal, no estádio El Madrigal, em Villarreal. No sábado, o Real Madrid recebe o Leganés, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

OUTROS JOGOS

Quem também poderia chegar aos 100% era o Sevilla, que em partida realizada no estádio Ramón Pizjuán, em Sevilha, ficou no 0 a 0 contra o Villarreal e chegou aos quatro pontos, em terceiro lugar. O jogo foi bastante equilibrado, tanto em posse de bola quanto em finalizações. O lateral-esquerdo Escudero sofreu uma forte queda ao pular para cabecear a bola e se desequilibrou no ar ao se chocar com Dani Raba. Na queda, torceu o braço esquerdo e foi levado ao hospital com suspeita de fratura.

Logo atrás do Sevilla, com a mesma pontuação (mas menor saldo de gols), está o Espanyol, que derrotou o Valencia por 2 a 0, em Barcelona. O time da Catalunha ganhou com os gols de Esteban Granero e Borja Igleseas no segundo tempo. A equipe de Valência, dos brasileiros Gabriel Paulista e Neto, pressionou, mas não conseguiu marcar o seu gol.

Com 1 ponto e em 15.º lugar, o Valencia encara o Levante no próximo domingo. Já o Espanyol enfrentará o Alavés, fora de casa, no mesmo dia.