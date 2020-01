Real Madrid goleia Zaragoza e avança às quartas da Copa do Rei

O Real Madrid avançou às quartas de final da Copa do Rei com muita facilidade. Visitante no estádio de La Romareda, em Saragoça, o time do técnico Zinédine Zidane goleou o Zaragoza por 4 a 0. Vinícius Júnior marcou um dos gols na partida em que o lateral-esquerdo Marcelo alcançou o jogo de número de 500 pelo clube.

LEIA TAMBÉM > Regina Duarte diz sim a Bolsonaro e é a nova secretária especial da Cultura

A equipe madrilenha abriu o placar logo aos 6 minutos. Após escanteio curto, Kroos recebeu de Carvajal e cruzou rasteiro na área. A bola passou por Vinícius Júnior, que tentou tocar de calcanhar, e chegou para Varane. O zagueiro só teve o trabalho de empurrar para o gol.

O Zaragoza não conseguia impedir os avanços do Real Madrid, que ampliou ainda no primeiro tempo. Kroos recuperou bola perdida por Vinícius Júnior na entrada da área e tocou para Lucas Vázquez. O atacante finalizou de pé direito, sem chances para o goleiro Ratón, aos 33 minutos.

O time de Zidane não perdeu o ímpeto no segundo tempo. O terceiro gol saiu aos 26 minutos. Desta vez Vinícius Junior aproveitou. O atacante recebeu na entrada da área de Marcelo, tabelou com James Rodríguez e deu um lindo toque para tirar do goleiro do Zaragoza.

A goleada do Real Madrid foi definida aos 34 minutos. Brahim Díaz, que havia entrado no lugar de Vinicius Junior, tocou para Carvajal na direita. O lateral cruzou rasteiro e Benzema surgiu livre de marcação para tocar de pé esquerdo.

A vitória marcou o jogo de número 500 de Marcelo pelo Real Madrid. O brasileiro é o segundo estrangeiro com mais partidas na história do clube, atrás do compatriota Roberto Carlos (527). Apesar da marca, o lateral não escapou de levar uma bronca de Zidane por um lance no primeiro tempo. Ele deixou uma bola sair acreditando que havia tocado em um jogador do Zaragoza, mas o árbitro apontou escanteio.

Equipe da terceira divisão espanhola, a Cultural Leonesa quase protagonizou mais uma zebra na Copa do Rei. Após eliminar o Atlético de Madrid na fase anterior, o time da cidade de León caiu para o Valencia, atual campeão, apenas na disputa de pênaltis, após empate sem gols no estádio Reino de León.

Integrante da elite, o Villarreal se classificou com uma vitória por 2 a 0 sobre o Rayo Vallecano, da segunda divisão, fora de casa, no Campo de Fútbol de Vallecas. No confronto entre times da primeira divisão, a Real Sociedad eliminou o Osasuna com uma vitória por 3 a 1, no estádio Anoeta, em San Sebastián.

Os dois últimos classificados às quartas de final serão conhecidos nesta quinta-feira. O Barcelona enfrenta o Leganés no Camp Nou, às 15h, e o Mirandés, equipe da segunda divisão, recebe o Sevilla, no estádio Municipal de Anduva, às 17h.