Real Madrid inova e usa barreira com 'robôs' para treinar cobranças de falta

O Real Madrid resolveu inovar em seus treinos de cobranças de falta. O clube passou a usar nesta terça-feira uma barreira feita com "robôs", que auxiliam os goleiros no momento da finalização. O recurso visa aprimorar as cobranças dos seus jogadores, entre eles alguns brasileiros.

A barreira conta com cinco manequins de cor cinza, "vestidos" com camisas brancas, modelo tradicional do Real. Aparentemente, a simulação de barreira, muito corriqueira em treinos dos principais clubes do mundo, parece comum. Até que os funcionários do clube revelam seus diferenciais.

Em vídeo nas redes sociais do clube, um dos técnicos mostra como controla a barreira a partir de um tablet. Depois de um toque na tela, os manequins passam a reagir às cobranças de falta. Os cinco "modelos" saltam conjuntamente para elevar a altura da barreira, justamente no momento em que a bola se aproxima.

O FUTURO JÁ COMEÇOU Dá uma olhada nessa inovação do Real Madrid! Barreiras com robô para os treinos de cobrança de faltapic.twitter.com/Fzarqge4Z9 — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) August 30, 2022

Com a tecnologia, a barreira se eleva cerca de 20 centímetros em comparação à sua altura normal, exigindo maior precisão dos batedores. No vídeo, jogadores como Modric e Kroos conseguem finalizar por cima da barreira, diretamente para as redes. O zagueiro brasileiro Éder Militão também se destaca nas cobranças.

O Real Madrid se prepara para medir forças com o Betis pelo Campeonato Espanhol no próximo sábado. O jogo será disputado no Santiago Bernabéu, às 11h15 (horário de Brasília). A equipe merengue lidera o torneio com 100% de aproveitamento em três partidas.