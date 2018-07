Real Madrid investe no Oviedo para manter time à tona

José Ángel Sánchez, diretor do Real, havia informado o presidente do Oviedo, Toni Fidalgo, que o time mais rico do mundo em receita, com ganhos anuais de mais de 500 milhões de euros, decidiu ajudar seus rivais asturianos, afirmou o Oviedo em um comunicado em seu site.

O Oviedo foi rebaixado em 2001, depois de inéditas 13 temporadas na primeira divisão do Campeonato Espanhol, e caiu para a terceira divisão dois anos atrás.

Problemas financeiros, incluindo atrasos no pagamento de salários dos jogadores, resultaram em mais uma demoção durante duas temporadas antes do retorno à segunda divisão.

(Por Iain Rogers)