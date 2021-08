Real Madrid irá à Justiça contra presidente da LaLiga e fundo de investimento

A direção do Real Madrid anunciou nesta terça-feira que entrará na Justiça na Espanha contra Javier Tebas, presidente da LaLiga, empresa que organiza o Campeonato Espanhol, contra o fundo de investimento CVC e seu principal responsável, Javier de Jaime.

"A Diretoria do Real Madrid C.F. decidiu por unanimidade executar ações legais, tanto cíveis como penais contra o presidente de LaLiga, sr. Javier Tebas Medrano, contra o sr. Javier de Jaime Guijarro, responsável pelo Fundo CVC e contra o próprio fundo CVC Capital Partners SICAV-FIS", informou uma nota oficial divulgada pelo clube.

O Real Madrid, além disso, buscará na justiça "deixar sem efeito" os acordos que possam vir a ser firmados entre o CVC e LaLiga, na próxima assembleia de clubes afiliados, que acontecerá nesta quinta-feira.

No último dia 4, a LaLiga informou que havia chegado a um acordo com o fundo pela injeção de 2,7 bilhões de euros (R$ 16,7 bilhões na cotação atual) na entidade, campeonatos organizados por ela e nos clubes afiliados, montante que permitiria "manter intacta as competições esportivas e a gestão da comercialização dos direitos audiovisuais".