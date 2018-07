Real Madrid já pensa em garantir a vaga em Milão O zagueiro Ricardo Carvalho, um dos pilares do sistema defensivo do Real Madrid, foi o porta-voz das expectativas do time para o jogo contra o Milan, na próxima quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, no estádio San Siro, em Milão. E o português falou grosso. "Nosso objetivo é assegurar o primeiro lugar diante do Milan, mesmo jogando fora de casa. No Bernabéu fomos melhores", disse o zagueiro, citando a vitória merengue sobre o time de Ronaldinho Gaúcho e Robinho, há duas semanas, por 2 a 0, em Madri.