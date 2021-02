Real Madrid já pensa em possíveis substitutos para Sergio Ramos; veja quem é cogitado

O Real Madrid deve buscar mais reforços para sua defesa na próxima janela de transferências. O clube vive uma novela com a possível saída de Sergio Ramos, zagueiro e ídolo da equipe, cujo contrato termina no mês de junho de 2021, e já começa a pensar em possíveis substitutos no mercado de transferências.

Segundo o jornal Marca, o clube considera como opções tentar contratar o senegalês Kalidou Koulibaly, do Napoli, que tem 29 anos, o francês Jules Koundé, do Sevilla, de 22 anos, ou o espanhol Pau Torres do Villarreal, de 24 anos.

Além deles, o Real Madrid já tem um acordo para contar com o austríaco David Alaba, do Bayern de Munique, que chegará após o término do vínculo com a equipe atual. Alaba é originalmente lateral-esquerdo, mas vem atuando como zagueiro nas últimas temporadas do time alemão.

O Real Madrid tem atualmente como opções para a defesa, além de Sergio Ramos, Varane, Éder Militão e Nacho Fernández. De acordo com a imprensa europeia, clubes como Paris Saint-Germain e Manchester United teriam interesse em contratar Ramos.

Na temporada 2020-21, o Real Madrid está bastante irregular, sem conseguir grandes sequências de vitórias. A equipe é a vice-líder do Campeonato Espanhol com 46 pontos, oito a menos que o líder Atlético de Madrid, que ainda tem um jogo a menos. Nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Real enfrenta a Atalanta nas oitavas de final.