Real Madrid joga para confirmar o título espanhol e colocar Ancelotti na história

O Real Madrid joga por um empate contra o Espanyol neste sábado, no Santiago Bernabéu, para confirmar o título da temporada do Campeonato Espanhol e colocar o técnico Carlo Ancelotti na história. O italiano vai se tornar o primeiro treinador a ser campeão pelo menos uma vez nas cinco principais ligas do mundo.

Ancelotti começou sua trajetória de conquistas com o Milan, na temporada 2003-2004, quando faturou o Italiano. Alguns anos depois, em 2009-2010, foi campeão inglês pelo Chelsea. O título na França chegou em 2009-2010, com o Paris Saint-Germain. Por fim, em 2016-2017, ele levantou o troféu na Alemanha, em 2016-2017, pelo Bayern de Munique.

"Digo com honestidade que não gosto de falar sobre isso porque ainda não conseguimos e sou supersticioso neste sentido, como quase todos os italianos e como muitos espanhóis", afirmou Ancelotti, na entrevista coletiva na véspera do confronto.

A situação do Real Madrid na tabela é muito tranquila. A equipe merengue soma 78 pontos e tem 15 de vantagem para o terceiro colocado, o Barcelona, com 63. O Sevilla está no segundo lugar, com 64, mas empatou com o Cádiz na sexta-feira e não tem mais chance de ultrapassar o líder porque faltam quatro jogos. Ou seja, mesmo que seja derrotado pelo Espanyol, há chance de o título se confirmar no domingo, quando o time catalão entra em campo e precisa superar o Mallorca para seguir com chances matemáticas.

"Estamos conscientes de que estamos muito perto do título e temos de conseguir este ponto nos jogos que faltam porque o campeonato ainda não acabou. Queremos que acabe amanhã (neste sábado)", afirmou Ancelotti.

Apesar de ter compromisso importante contra o Manchester City, na volta pela semifinal da Liga dos Campeões na quarta-feira, na Espanha, o treinador prometeu colocar em campo o melhor Real Madrid possível. As ausências serão por suspensão e lesão. Neste sentido, o setor defensivo preocupa bastante.

O Real Madrid não terá Eder Militão e Alaba, os titulares, e perdeu ainda Nacho, suspenso. O jogador austríaco é dúvida até para encarar o Manchester City. Ancelotti confirmou que Jesús Vallejo vai começar jogando, apesar de ter feito apenas três jogos nesta temporada. O volante Casemiro, que voltou aos treinos na quinta-feira, pode ser improvisado no setor.

"Temos problemas na defesa. Colocarei Vallejo, que jogou pouco, mas é um profissional sério. Com ele pode jogar de zagueiro Casemiro, que voltou de lesão. No meio tenho muitas opções, mas tenho jogadores descansados como Camavinga e Ceballos, que estão trabalhando bem e têm confiança”, explicou.