Real Madrid joga para não perder os líderes de vista

MADRI - A intensa reformulação pela qual o Real Madrid passou nesta temporada não foi suficiente para recolocar o time nos trilhos. A equipe entra em campo pela 17.ª rodada do Campeonato Espanhol neste domingo contra o Valencia, fora de casa, precisando da vitória a qualquer custo para não se distanciar demais de Barcelona e Atlético de Madrid. O clima ficou tenso após o empate com o Osasuna e não resta opção além da vitória. O Real tem 38 pontos e os líderes, 43.

A boa notícia é que o galês Gareth Bale, que estava com dores musculares, deve ficar à disposição de Carlo Ancelotti. Ele não encarou o Olimpic Xativa no meio de semana pela Copa do Rei por causa da lesão. Cristiano Ronaldo, que cumpriu suspensão contra o Xativa, está confirmado no ataque.

Embora já se veja pressionado, o Real tem a seu favor o fato de encarar um time em situação ainda mais delicada. Em posição intermediária na tabela, o Valencia contratou o técnico Juan Antonio Pizzi para o lugar do demitido Miroslav Djukic. O treinador se destacou após levar o San Lorenzo ao título argentino depois de cinco anos.

O Barcelona, por sua vez, encara o Getafe sem Lionel Messi, em fase final de recuperação de lesão, e Neymar, que ganhou folga e não poderia jogar por estar suspenso.

Nos demais jogos deste domingo, o Athletic Bilbao recebe o já desesperado Rayo Vallecano, o Villarreal vai à Catalunha encarar o Espanyol e Celta de Vigo e Osasuna encerram a rodada.

INGLÊS

A grande atração da 17.ª rodada do Campeonato Inglês acontece apenas amanhã no clássico londrino entre Arsenal e Chelsea. Os rivais brigam pelas primeiras posições e prometem esquentar o clima no Emirates Stadium, casa dos Gunners.

Neste domingo, o Tottenham, ainda sem técnico após a demissão de André Villas Boas, tenta se recuperar contra o Southampton; o Swansea recebe o Everton.