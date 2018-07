Real Madrid jogará primeira semifinal do Mundial de Clubes

A Fifa anunciou nesta segunda-feira que o Real Madrid vai jogar a primeira partida semifinal do Mundial de Clubes, no dia 16 de dezembro, ficando com o representante da América do Sul, o San Lorenzo, o lugar cativo no segundo jogo semifinal, agendado para acontecer no dia seguinte.

Como representantes dos dois continentes com futebol mais expressivo, Real e San Lorenzo entram direto na semifinal do Mundial de Clubes, que pelo segundo ano seguido será jogado no Marrocos. A primeira semifinal, envolvendo o Real, vai acontecer em Rabat, enquanto a segunda partida está agendada para Marrakesh, dia 17.

O sorteio dos jogos do Mundial vai acontecer também em Marrakesh, no próximo dia 11 de outubro. Também estão no torneio o Auckland City (da Nova Zelândia), o Cruz Azul (México) e o Moghreb Athletic Tetuán (representante do Marrocos). Ásia e África ainda não definiram seus campeões da temporada.

O que já se sabe é que no dia 10 de dezembro o Mundial começa com a partida entre o Moghreb Athletic e Auckland City, em Rabat. Depois, no dia 13, acontecem as quartas de final, com a decisão marcada para 21 de dezembro.